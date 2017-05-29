Генплан настроил севастопольцев против властей – горожане

Новый Генеральный план аннексированного Севастополя, согласно которому у местных жителей отбирают земельные участки, возмутил севастопольцев и настроил их против властей. Об этом 29 мая в эфире Радио Крым.Реалии заявила жительница Севастополя, владелица участка в Ласпи Татьяна Болотских.

«Если раньше люди не слышали и недопонимали, когда мы жаловались и говорили, что у нас забирают землю, то сейчас ее забирают у всех. Когда начался митинг с портретами Путина и со словами благодарности президенту, то люди плевали в пол и пытались уйти. Зайти в любой магазин, на любой базар – люди изменили свое мнение, за три года они надорваны и у людей внутри все кипит», – сказала Болотских.

Она добавила, что подконтрольный России городской суд отбирает ее земельный участок на основания решения СССР 1966 года.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F325000989&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

В субботу, 27 мая, в Севастополе состоялась массовая акция протеста против проекта генплана города. В мероприятии на площади Свободы приняли участие около тысячи человек. Они держали плакаты с надписями: «Отстоим право на землю», «Генеральный план не гениальный», «Прекратите судейский беспредел на земле», «Путин В.В., защити севастопольцев!».

Участники митинга также потребовали отозвать проект генплана города и вернуть в бюджет потраченные на него 50 миллионов рублей, а также разработать новый проект генплана совместно с местными архитекторами.

Еще одно требование участников митинга – обязать подконтрольное России правительство Севастополя отозвать иски, поданные для изъятия земельных участков у горожан.

Как заявили севастопольские садоводы, в суды города поданы 1,5 тысячи исков об изъятии земельных участков у граждан и признании украинских документов о праве собственности на них недействительными.

Местные жители протестуют против документа, поскольку он переводит земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

Кроме того, многочисленные земельные участки, которые находятся в частной собственности граждан, в проекте генплана передаются в пользование Минобороны России.