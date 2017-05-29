Украинские националисты обеспокоены этноцидом украинцев в Крыму

Закрытие украиноязычных школ и классов в аннексированном Крыму приводит к уничтожению украинской культурно-исторической общности, этноциду украинского этноса. Об этом говорится в заявлении Организации украинских националистов, принятом накануне на заседании Провода (руководящего центра – КР) ОУН.

В заявлении, полный текст которого опубликовало информационное агенство «Голос Крыма», отмечают, что на полуострове происходит «тотальное уничтожение украинской культуры», представители правозащитных организаций и журналисты, освещающие правдивую ситуацию, требуют поддержки и защиты.

«Большинство из них, к сожалению, уже вынуждены покинуть опасную для их жизни территорию. Другие остаются под угрозой задержания или ареста», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в Крыму продолжаются политические преследования, исчезают активисты, наблюдается препятствование в проведении мирных акций.

«Под реальной угрозой остаются священники Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви. Отдельно следует отметить, что идет преследование активных этнических украинцев, русских, крымских татар, которые выражают проукраинские взгляды», – говорится в заявлении.

Также сообщается, что украинские государственные институты «совершенно не реагируют на происходящее в оккупированном Крыму».

«Руководство министерства образования и науки Украины до сих пор никак не отреагировало на эту ситуацию, прокуратурой АР Крым не открыто ни одного уголовного производства по факту уничтожения украиноязычного образования в Крыму. Организация украинских националистов обращает внимание президента Украины, Конституционной комиссии, депутатов Верховной Рады Украины на необходимость решения вопросов с обеспечением прав и свобод этнических украинцев в Крыму, развития украиноязычного образования, культуры, информационного пространства для эффективной наработки будущих предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым», – отметили в Проводе ОУН.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.