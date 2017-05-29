Рабочие Керченского металлургического завода митингуют из-за долгов по зарплате

В Керчи 29 мая рабочие предприятия «Керченский металлургический завод» вышли на митинг. Как сообщают местные СМИ, около двух сотен работников предприятия требуют выплатить долги по зарплате.

По сообщению сайта «Керчь ФМ», рабочие ожидают приезда депутата Госдумы России Константина Бахарева.

Сайт «Керчь – мой город» информирует, что накануне, 28 мая, директор ГУП «Керченский металлургический завод» Сергей Кураж подписал приказ о возобновлении производства и отзыве работников предприятия из вынужденного отпуска. Однако, как сообщается, рабочие вышли на митинг, потому что «обещаниям чиновников больше не верят».

Фактические власти Керчи ситуацию на заводе не комментируют. На сайте подконтрольного Кремлю министерства промышленности Крыма не сообщается о задолженности по зарплате на этом керченском предприятии.

Это не первая акция протеста работников завода, который ранее связывали с именем украинского олигарха Рината Ахметова. Предыдущий митинг состоялся 26 апреля 2017 года.

7 марта 2017 года керченские СМИ сообщили со ссылкой на руководителя профсоюзной организации Геннадия Возияна, что вместо двух бывших украинских предприятий, созданных на базе завода им. Войкова – «Краснодарский металлургический комплекс» и «Краснодарская стрелочная компания», путем принудительного выкупа создадут крымское госпредприятие «Керченский металлургический завод».

ООО «Керченский стрелочный завод», работавший на территории завода им. Войкова в Керчи, по данным СМИ, находился в собственности украинской компании «Укртранслизинг», владельцем 49,96% акций которой является крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс», входящая в финансово-промышленную группу «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предприятие, зарегистрированное как отдельная структура в 2002 году (после банкротства Керченского металлургического комбината им. Войкова – КР), специализируется на выпуске чугунного и стального литья, стрелочных переводов и запчастей к ним. «КСЗ» являлся главным поставщиком продукции для «Укрзалізниці».

ООО «Керченский металлургический комплекс» в украинском правовом поле действует и сейчас. Его руководство утверждает, что деятельности в Керчи предприятие не ведет, а имущественный комплекс на полуострове еще в 2014 году был сдан в аренду.