В Крыму «Гонка героев» прошла под звуки выстрелов

В Крыму на Ангарском полигоне прошел первый этап соревнований «Гонка героев-2017», сообщает 29 мая пресс-служба Минобороны России.

По информации военного ведомства, в командных забегах по пересеченной местности вместе с крымчанами и гостями полуострова приняли участие военнослужащие береговых частей и корабельных соединений российского Черноморского флота и курсанты Севастопольского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова.

Всего в состязаниях приняли участие более 150 человек. Для них подготовили трассу в 11 километров с полосой препятствий и элементами военной обстановки.

«Количество различных преград и «ловушек» на этот раз организаторами было увеличено почти до 50. В частности, участники проходили параллельную переправу, сложную систему канатов и сеток, водные преграды. Для создания экстремального фона трасса была задымлена, помимо этого велась стрельба в воздух холостыми патронами», – говорится в сообщении.

Российские военнослужащие провели для участников и болельщиков «Гонки героев» мастер-классы и показательные выступления. На полигоне также работала выставка военной техники, стоящей на вооружении береговых частей Черноморского флота России.

Крымский этап всероссийского забега «Гонка героев» впервые прошел летом 2016 года в поселке Перевальное Симферопольского района.

«Гонка Героев» – командная военно-спортивная игра в соседней России. Проводится при поддержке российского Министерства обороны. Проходит в Москве и других городах-миллионниках на полигонах Минобороны и представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.