В Киеве анонсируют презентацию книги об украино-татарских отношениях козацкой эпохи

В «Крымском доме» в Киеве на 30 мая пройдет презентация монографии историка Тараса Чухлиба «Казаки и татары. Украино-крымские союзы 1500-1700-х годов», в которой проанализированы политические отношения между украинскими козаками и крымскими татарами, сообщают организаторы мероприятия.

«После оккупации Крыма государство-оккупант использует псевдоисторические аргументы для попыток закамуфлировать и оправдать свои противоправные действия, поэтому изучение с научных позиций прошлого Крымского полуострова приобрело особую актуальность», – отметил автор книги Тарас Чухлиб.

Организаторы отмечают, что среди приглашенных на презентацию – председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, ученые Юрий Кочубей, Ярослав Федорук, Ферхад Туранли, Гульнара Бекирова, кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.