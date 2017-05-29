Глава избиркома Севастополя подал в отставку

Глава избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев подал в отставку. Об этом 29 мая сообщает крымское информационное агентство «РИА Новости Крым».

«Как председатель Севастопольской избирательной комиссии я ушел в отставку, состоялось рабочее заседание городского избиркома, где я изложил свое заявление о сложении полномочий, члены комиссии проголосовали за него единогласно, никакого давления на меня не оказывалось, это мое личное решение», –рассказал Медведев в комментарии ТАСС.

Медведев добавил, что он покинул свой из-за того, что ему предложили идти работать в подконтрольное Кремлю правительство Севастополя.

Сообщалось, что Медведев возглавил избирком Севастополя в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».













