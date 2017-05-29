Защита Януковича будет ходатайствовать о допросе Порошенко и Турчинова

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляет о намерении ходатайствовать о допросе нынешнего президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом 29 мая сообщает Радіо Свобода.

«Мы планируем заявить ходатайство о допросе всей верхушки власти, которые принимали участие в событиях 2014 года ... Это Турчинов, это Порошенко, Яценюк и другие», – сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам во время перерыва в судебном заседании.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания адвокаты просили суд перенести заседание на другой день, так как на сегодня в Апелляционном суде Киева назначено заседание по рассмотрению вопроса изменения подсудности дела Януковича. Прокуратура возразила против этого ходатайства и заявила, что сторона защиты затягивает рассмотрение дела.

Суд отказался перенести заседание, но объявил перерыв до 14:00, в настоящее время заседание продолжается.

4 мая районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В тот же день суд объявил перерыв до 18 мая, частичного удовлетворив ходатайство защиты об организации видеоконференции с Януковичем. Уже 18 мая суд постановил, что не будет обращаться к России для организации видеоконференции с экс-президентом Украины, поскольку его обвиняют в государственной измене Украины в интересах России.

28 ноября 2016 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в Украине в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.