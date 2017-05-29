Наращивание российского вооружения в аннексированном Крыму угрожает безопасности не только региона, но и всего мира. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил 29 мая в Тбилиси, где он принимает участие в трехсторонней встрече в рамках заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО вместе с президентом ПА НАТО Паоло Алле и Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

«Председатель Верховной Рады рассказал о ходе боевых действий на Донбассе, в частности об усилении обстрелов по украинским позициям со стороны российских оккупантов, и отметил, что Россия накапливает оружие в Крыму», – сказано в сообщении.

По словам Парубия, «это угроза не только для региона, но и для всего мира. Поэтому солидарность всего мира очень важна».

Андрей Парубий обратился к Паоло Алле с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве, добавили в пресс-службе.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий будет находиться с визитом в столице Грузии Тбилиси 29-30 мая.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».