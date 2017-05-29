Радио Крым.Реалии: Почему Украина не отстояла Крым?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают книгу украинской журналистки и телеведущей Натальи Влащенко «Кража, или белое солнце Крыма». Книга посвящена событиям февраля-марта 2014 года в Крыму и реакции на агрессивные действия России украинской власти.

Что рассказали автору книги Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов и другие политики? К каким выводам приходит автор после собственного расследования?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с украинской журналисткой и телеведущей, автором книги «Кража, или белое солнце Крыма» Натальей Влащенко и журналисткой издания «Украинская правда» Оксаной Коваленко.

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