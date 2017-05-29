В «Яндексе» подтвердили проведение обысков, причины – неизвестны

В компании «Яндекс» подтвердили проведение обысков в ее офисах, но сообщили, что не знают об их причинах.

«У нас нет никакой информации о причинах сегодняшних действий СБУ, наши юристы едут в офисы. «Яндекс» готов предоставить всю информацию о его операциях в Украине, в соответствии с украинскими законодательными процедурами», – сказала Радіо Свобода представитель пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова.

Ранее в понедельник, 29 мая, в Службе безопасности Украины сообщили о проведении обысков в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. В ведомстве сообщили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.