В детские санатории Крыма командируют сотни полицейских из России

В места детского оздоровительного отдыха, расположенные в аннексированном Крыму, командируют сотни сотрудников МВД России. Как сообщают 29 мая российские СМИ, это будет сделано с целью повышения безопасности детей на курорте.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в Крым и Краснодарский край соседней России дополнительно направят 700 сотрудников МВД с 1 июня по 31 августа.

Также Колокольцев отметил на заседании российского Совфеда, что «силами подразделений транспортной полиции и Госавтоинспекции предусмотрено сопровождение организованных групп детей при следовании их в места отдыха», сообщает российский «Интерфакс».

Ранее подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий заявил, что для безопасности туристов на крымских пляжах планируют установить камеры видеонаблюдения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».