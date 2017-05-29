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В России прокуратура просит условного срока для директора украинской библиотеки

Наталья Шарина в суде в Москве, Россия, 25 мая 2017 года

Российская прокуратура попросила пять лет лишения свободы условно для бывшего директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Сторона обвинения объявила об этом 29 мая на слушании дела в Мещанском суде Москвы, где завершается рассмотрение дела Шариной.

Наталья Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.

В марте 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста.

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