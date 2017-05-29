В Керчи предприятию запретили добывать песок из накопителя промышленных отходов

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура, подконтрольная Кремлю, запретила добывать песок из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, расположенной в районе Керчи, где хранились отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат».

Как сообщает 29 мая пресс-служба ведомства, АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» добывал песок в районе обводного канала хвостохранилища и продавал его.

Такие действия «создают угрозу загрязнения морской среды и гибели биоресурсов в случае разрушения дамбы», отметили в надзорном ведомстве.

«Работы обосновываются реконструкцией отводящего канала, однако проектная документация на их проведение с целью оценки воздействия на окружающую среду не разработана. При этом в ходе работ существенно нарушена целостность дамбы, состояние которой оценивается как предаварийное», – говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор обратился с иском в суд о запрете добывать песок до получения всех необходимых документов, суд на период рассмотрения гражданского дела запретил выборку песка. Также в суде рассматриваются требования прокуратуры о восстановлении разрушенной дамбы, отмечают в ведомстве.

В 2016 году в сети появилось видео, на котором Нижне-Чурбашское хранилище отходов выглядит как разрытый карьер, и видно, как тяжелая техника добывает и вывозит оттуда песок.

На берегу Керченского пролива на площади более двух квадратных километров располагается накопитель промышленных отходов, которые поместило туда «Металлургическое предприятие ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» (ЖРК), занимавшееся добычей и обогащением железной руды, чрезмерно насыщенной фосфором.

В июне 2016 года депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Юрий Юрьев (фракция ЛДПР) утверждал, что на строительстве объектов на территории Керченского полуострова может использоваться «отравленный ядами песок». Такой вывод депутат сделал на основании результатов анализов проб, отобранных с Нижне-Чурбашского хранилища отходов (хвостохранилище). По его словам, после анализа было обнаружено, что концентрация ядовитых и вредных веществ, превышает нормы в сотни раз.