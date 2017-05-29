Власти Севастополя ужесточили контроль за перевозками детей

Антитеррористический отдел подконтрольного Кремлю департамента образования Севастополя изменил правила перевозок учащихся общеобразовательных учреждений города. В частности, ужесточился контроль за детскими экскурсиями по Крыму и соседней России и выездом школьников за границу.

Согласно новому регламенту, разработанному антитеррористическим отделом, разрешить группе детей организованный выезд за границу теперь может лично глава департамента. Поездки по соседней России родители и преподаватели также должны согласовывать с чиновниками.

При этом необходимо будет предоставлять более полный пакет документов. Кроме стандартного уведомления в ГИБДД и профильное ведомство, отдел образования теперь требует и список домашних адресов на каждого ребенка, фамилии и телефоны их родителей, преподавателей, сопровождающих группу, номера медицинских страховых полисов школьников, а также их паспортов или свидетельств о рождении.

Перед выездом за пределы Севастополя каждый автобус должны будут проверять на предмет безопасности сотрудники российской ГИБДД. Подписанный ими акт тоже требуют в департаменте.

Преподаватели, с которыми конфиденциально удалось пообщаться корреспонденту Крым.Реалии, отметили, что такой порядок сильно усложнит жизнь работникам школ и родителям. Некоторые из них признались, что готовы даже солгать в отчетах чиновникам, написав, что везут детей общественным транспортом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».