Министр обороны Чехии: не признаем оккупации Крыма и части Донбасса

Чехия не признает аннексии Россией украинского Крыма и оккупации части Донбасса, а также будет поддерживать Украину в борьбе за демократические ценности. Об этом 29 мая заявил в Киеве министр обороны Чехии Мартин Стропницкий во время переговоров с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Мой зарубежный коллега высказал четкую позицию Чехии относительно действий Российской Федерации на Востоке Украины. Господин Мартин Стропницкий также отметил, что Чешская Республика не признает оккупацию Российской Федерацией АР Крым и Донбасса», – отметил Полторак.

В свою очередь, Мартин Стропницкий отметил прогресс министерства обороны Украины в проведении реформ на фоне конфликта на Востоке страны и выразил поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины, прежде всего процесса реформирования Вооруженных Сил Украины для достижения полной совместимости с Вооруженными Силами стран-членов НАТО.

«Я прибыл в Украину как хороший друг. Мы будем стоять на стороне защиты Украины и ее борьбы за демократические ценности», – отметил Мартин Стропницкий.

В результате встречи главы оборонных ведомств Украины и Чехии подписали совместное заявление, в котором задекларировали готовность усиливать взаимодействие в оборонной сфере для консолидации усилий в обеспечении мира и безопасности как в Европе, так и за ее пределами, добавили в пресс-службе Минобороны Украины.