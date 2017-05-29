Макрон заявляет, что обсудил с Путиным активизацию «нормандского формата»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным активизацию переговоров в «нормандском формате» по ситуации в Украине. Он сказал об этом по итогам переговоров, состоявшихся 29 мая во дворце Версаль под Парижем.

Президент Франции подчеркнул, что выступает вместе с Путиным за скорейшее проведение переговоров в «нормандском формате».

«Наше желание заключается в том, это подтвердит президент Путин, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в «нормандском формате» и чтобы мы обсудили все темы», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Встреча президентов длилась около трех часов. Путин и Макрон встретились впервые. Среди тем обсуждения – двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе – урегулирование конфликтов в Сирии и в Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что на 30 мая запланирована встреча заместителей министров иностранных дел в «нормандском формате», Украину должен представлять первый заместитель главы МИД Вадим Пристайко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июня 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор состоялось несколько встреч в «нормандском формате» на уровне лидеров стран и руководителей МИД.