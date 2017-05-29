Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские государственные СМИ RT и Sputnik в распространении «фейковых» новостей и пропаганды против него во время президентской кампании во Франции.

Во время пресс-конференции 29 мая с президентом России Владимиром Путиным, который находится во Франции с визитом, Макрон заявил, что эти агентства были «органами влияния и пропаганды» и «вели себя, как правительственные структуры».

Путин 29 мая опроверг то, что Москва вмешивалась в президентские выборы во Франции.

«Относительно вмешательства, мнимого вмешательства в чьи-то выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент никакого интереса к этому не проявил. А с моей стороны – что обсуждать: я считаю, что предмета не существует», – сказал Путин.

Сегодняшняя встреча была первой между Путиным и Макроном, который 7 мая на выборах президента во Франции победил лидера правых Марин Ле Пен, которая в марте ездила в Москву на встречу с Путиным.

После первого тура выборов во Франции Макрон обвинял Россию во вмешательстве в его кампанию из-за кибератак и отказывался предоставить аккредитацию российским медиа RT и Sputnik, обвинив их в публикации фейковых новостей.

Москва отрицала обвинения во вмешательстве в выборы, как ранее уже делала с похожими обвинениями со стороны Берлина и Вашингтона.

Незадолго до выборов, 24 марта, российский лидер принимал в Кремле соперницу Макрона Марин Ле Пен, которая призвала к снятию санкций ЕС с России, введенных в ответ на аннексию Крыма.