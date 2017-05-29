Сотрудники российской ФСБ в аннексированном Крыму в понедельник, 29 мая, в четвертый раз допросили украинскую активистку Наталью Харченко, супругу активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на защитника Харченко Эдема Семедляева.

По словам адвоката, следователь спрашивал у его подзащитной, знает ли она логин и пароль для входа на страницу Натальи Харченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы сослались на 51 статью конституции Российской Федерации – отказались давать какие-либо показания. Опрос длился в этот раз около 20 минут», – пояснил адвокат.

«По делу Натальи Харченко до сих пор ведется доследственная проверка, это в дальнейшем может привести к возбуждению уголовного дела. Изъятую ранее технику пока не возвращают», – сообщил Семедляев и добавил, что каждый такой опрос негативно сказывается на здоровье его подзащитной.

Доследственную проверку в отношении Натальи Харченко проводят по ч. 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

В начале января 2017 года в доме супругов сотрудники российской ФСБ провели обыск. По информации адвоката, следователь ФСБ уже собрал два тома материалов дела.

Андрей Виноградов лишился работы, после обыска его попросили уволиться по собственному желанию.

Супруги утверждают, что их допросы в ФСБ сопровождаются психологическим давлением и предложениями покинуть полуостров.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма не комментировали причин сегодняшнего допроса активистки.

Подробнее о жизни семьи после обысков и начала доследственной проверки – читайте в материале Крым.Реалии.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».