В Минэкономразвития Украины заявили о готовности к консультациям по жалобе России в ВТО

Украина готова к проведению консультаций по жалобе России во Всемирную торговую организацию из-за введенных Киевом санкций, заявляет Министерство экономического развития и торговли Украины.

«29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении во ВТО», – говорится в сообщении.

В МЭРТ заявили, что Россия применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, «в том числе продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины».

«Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину. С целью обеспечения защиты прав и интересов Украины, Минэкономразвития Украины совместно с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требование Российской Федерации, а также меры, которые обжалуются в ней», – добавили в МЭРТ.

20 мая российский министр экономики Максим Орешкин заявил, что Москва подала во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины. По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении обновленных санкций в отношении физических и юридических лиц из России в связи с агрессией России против Украины и поддержки ею сепаратизма на украинском территориях.