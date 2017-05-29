Севастопольские власти не исключают повторных слушаний по генплану

Российские власти аннексированного Севастополя считают возможным проведение повторных публичных слушаний по проекту генплана города. Однако их могут провести только после того, как «все замечания и коррективы будут отработаны». Об этом 29 мая сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

«Хочу подчеркнуть, без принятия генплана дальнейшее развитие Севастополя невозможно. Тем не менее, работа над генпланом будет вестись до тех пор, пока не будут учтены все замечания севастопольцев. Согласие жителей города с генпланом – ключевой фактор», – заявил на аппаратном совещании 29 мая подконтрольный Кремлю глава города Дмитрий Овсянников.

По словам подконтрольного России руководителя департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко, профильная комиссия 31 мая приступит к рассмотрению поступивших обращений. Ее заседания обещают проводить не реже двух раз в неделю до тех пор, пока все обращения не будут рассмотрены.

В субботу, 27 мая, в Севастополе состоялась массовая акция протеста против проекта генплана города. В мероприятии на площади Свободы приняли участие около тысячи человек. Участники митинга требовали отозвать проект генплана города и вернуть в бюджет потраченные на него 50 миллионов рублей, а также разработать новый проект генплана совместно с местными архитекторами. Еще одно требование участников митинга – обязать подконтрольное России правительство Севастополя отозвать иски, поданные для изъятия земельных участков у горожан

12 мая на общественных слушаниях в Севастополе тысячи граждан протестовали против российского проекта генплана города, который переводит земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

По информации подконтрольного Кремлю врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, севастопольцы направили в адрес нынешнего руководства города более девяти тысяч поправок к генплану города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».