Путин в Париже назвал королеву Франции Анну Ярославну «русской»

Президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну, дочь князя Киевского Ярослава Мудрого, «русской». Он сказал об этом накануне, 29 мая, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале под Парижем, где Путин и Макрон открыли выставку к 300-летию визита российского царя Петра I во Францию.

«Но с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа – одна из которых до сих пор правит в Испании», – сказал Путин.

В 1051 году Анна Ярославна, известная в мире как Анна Киевская, дочь киевского князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, и стала королевой.