Наталья Влащенко: украинская армия готовилась отбивать Крым силой

Украинские военные в 2014 году готовили военную операцию по противодействию российской аннексии Крыма. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала украинская журналистка, автор книги «Кража, или белое солнце Крыма» Наталья Влащенко.

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​«В книге генерал Думанский (Юрий Думанский, экс-замглавы Генштаба Украины – КР), заявляет о том, что еще в сентябре 2013 года американцы предупреждали украинских военных и украинское правительство о том, что готовится вторжение. Были введены дополнительные части, как утверждает Думанский, у которых был протокол, как действовать в таком случае. Они в это время находились в Крыму», – рассказала Влащенко.

Журналистка подчеркнула, что военную операцию украинские власти остановили по неизвестным причинам.

«Косвенно, потом уже, после выхода книги, в интервью у меня это подтвердил генерал Назаров (Виктор Назаров, экс-начальник оперативного штаба АТО – КР), о том, что военная операция была фактически ратифицирована и самолеты были в воздухе, сказал он. Это легко проверить, есть видео. Но самолеты вернули и операцию прекратили. На вопрос, кто остановил, он замялся и сказал, что главнокомандующий, который был тогда у нас. Господин Турчинов (Александр Турчинов, секретарь СНБО – КР). Военная операция практически начиналась, но ее прекратили по неизвестным нам причинам», – подчеркнула Влащенко.

Украинская журналистка Оксана Коваленко подтвердила: Генеральный штаб Украины действительно готовил военную операцию по предотвращению аннексии Крыма, есть соответствующие документы.

«Документ существует, но он под секретными грифом. Когда мы разговаривали, Муженко (Виктор Муженко, начальник Генерального штаба Украины – КР) показал мне на папку, в которой этот документ находился. Он говорит, что этот документ существует, там есть все подписи и он спокойно готов его продемонстрировать органам, которые имеют права доступа к документам такого порядка... Часть информации внесена в уголовное производство, прокуроры были в Генеральном штабе, получили разрешение суда на выемку документов для ознакомления с ними», – сказала Коваленко.

Украинская журналистка и телеведущая Наталья Влащенко 21 мая презентовала книгу «Кража, или белое солнце Крыма». Она посвящена, главным образом, аннексии Крыма Россией, происходившей на полуострове в феврале-марте 2014 года, но касается и предшествующего и последующего периодов: с 2008-го по нынешний день.

Основу «Кражи» составляют многочисленные интервью автора с ключевыми участниками описываемых событий – от рядовых журналистов, работавших тогда в Крыму, до современных руководителей Украины. Дополняют работу отдельные документы и фотоматериалы, предоставленные, в том числе, и фотокорреспондентами Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».