Сенат Нидерландов будет голосовать по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС

Во вторник, 30 мая, Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) будет голосовать по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно расписанию работы Сената, голосование назначено с 13:41 до 13:50 по местному времени (с 14:41 до 14:50 по Киеву – КР). В случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения. Перед этим правительство Нидерландов, вопреки результатам прошлогоднего референдума, добилось на саммите ЕС в декабре прошлого года постановления символической так называемой «брюссельской декларации».

Нидерланды остаются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина – ЕС.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.