В Киеве на улице расстреляли мужчину, полиция объявила план «Перехват»

Во вторник утром в Киеве неизвестный выстрелом в спину убил человека в Дарницком районе столицы. Как сообщили в управлении Нацполиции Киева, трагедия произошла около 8 часов утра.

«Поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля «Ауди» сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что пострадавший получил смертельное огнестрельное ранение в спину», – говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия. В Киеве правоохранители объявили план «Перехват».

О личности погибшего и возможных причинах убийства ничего не сообщается.