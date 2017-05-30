МИД и консульская служба Украины готовятся к нарушениям правил «безвиза» – Кислица

В МИД Украины не исключают увеличения количества нарушителей правил безвизового пребывания в ЕС среди граждан Украины и готовятся к этому, сообщил в комментарии Радіо Свобода заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Надеюсь, что речь будет идти не о миллионах людей, которые будут его нарушать, а скорее речь идет о миллионах людей, которые будут им пользоваться. Но даже статистически и механически увеличится количество людей, которые будут, к сожалению, нарушать правила безвизового пребывания, и к этому готовятся МИД и консульская служба», – сказал Кислица.

По его словам, Киев будет работать с европейскими партнерами в вопросе предотвращения нарушений при въезде на территорию ЕС.

Кроме того, отметил Кислица, действие «безвиза» будет ориентиром для соблюдения европейских норм и для политиков.

«Для политиков это и в дальнейшем будет оставаться тем предохранителем, который не позволит, чтобы произошел регресс в уже достигнутом. И позволит заставить определенные политические силы, в том числе в парламенте, или прежде всего в парламенте, продолжить принятие необходимых решений», – добавил дипломат.

С 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Это стало возможным после того, как Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Несколько дней назад состоялась церемония подписания указанного решения.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.