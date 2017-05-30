В Крыму ожидаются перерывы в телерадиовещании

В аннексированном Крыму сообщают о проведении плановых работ на радиотелевизионных передающих станциях, из-за чего в июне ожидаются перерывы в телерадиовещании. Об этом 30 мая сообщает «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольное Кремлю Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

«На объектах РТПС Феодосия с 6 по 9 июня, РТПС Заводское, Сарыч и Исторический бульвар с 6 по 16 июня запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройствах. Работы будут проходить в течение одного рабочего дня, на отрезке времени с 9.00 до 17.00 – в зависимости от погодных условий. В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопрограмм», – говорится в сообщении.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма.

Цель стратегии – качественно увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах Херсонской области.