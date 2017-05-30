Во вторник, 30 мая, самолет, летевший в Симферополь, совершил экстренную посадку в Самаре соседней России. Об этом рассказал помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, сообщает «РИА Крым».

«Самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург – Симферополь, совершил экстренную посадку в 06.45 по московскому времени. На борту самолета стало плохо 10-летнему ребенку. Мальчика отвезли в больницу Середавина», – рассказал Ворошилов.

По его словам, самолет продолжил полет в 8.10 по московскому времени.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла это пространство для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.