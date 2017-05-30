Эксперт: россияне смирились с кризисом из-за Крыма

Старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дмитрий Логинов считает, что жители России смирились с экономико-социальным кризисом, который сложился после российской аннексии Крыма. Об этом он рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«В конце 2014 года произошли события, которые сейчас можно оценивать, как острую фазу социально-экономического кризиса. Если посмотреть на динамику настроений и оценок, то в конце 2014 года у населения случилось состояние шока. Доходило даже до несколько истерических стратегий, когда население массово старалось сбросить рубли, покупали в магазине телевизоры, например, не думая о том, насколько они нужны... Состояние шока закончилось к концу первого квартала 2015 года, сформировалось нормальное отношение к ситуации», – сказал Логинов.

Эксперт добавил, что, в отличие от кризиса 1990 года, на этот раз жители России остались пассивными в вопросах своей самозанятости.

«Россияне выбрали вариант пассивной адаптации. В отличии от предыдущих кризисов, например кризиса 90-х, массовые группы россиян не нашли возможности реализации эффективных адаптационных практик. В 90-х россияне смогли ответить на кризис тем, что массово осваивали новые перспективные профессии, выходили в предпринимательство, в эффективную самозанятость», – подчеркнул Логинов.

Российский политолог Игорь Эйдман дополнил: лучше всего себя в условиях кризиса чувствуют российские силовики и бюджетники. Больнее всего экономическая ситуация ударила по частному бизнесу.

«Не только доходы сокращаются, но и условия для ведения самостоятельной экономической деятельности, открытия бизнеса, экспериментов на рынке, создания новых производств, они ухудшаются. Люди понимают, что выхода из этой экономической кризисной ситуации нет, с одной стороны, а с другой – из этой диктатуры, бюрократии жуткой. Создать свой бизнес и выжить самостоятельно на рынке нельзя – вся надежда только на экономию», – подчеркнул Логинов.

Ранее в эфире Радио Крым.Реалии российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов сообщил, что уровень дохода россиян и жителей аннексированного Россией Крыма за три года снизился в полтора раза.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в начале мая опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн –КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В собственности Елены Аксеновой также три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль БМВ премиум-класса.

В конце апреля свою декларацию зарегистрировал подконтрольный Кремлю спикер Госсовета аннексированного Крыма Владимир Константинов. В прошлом году он стал богаче в 9 раз. Согласно документу, в 2016 году Константинов заработал почти 84 миллиона рублей – это наибольший доход среди крымских«депутатов» и «чиновников». Также Константинов задекларировал квартиру площадью в 95 квадратов, пять нежилых помещений, прицеп и четыре дорогих иномарки.