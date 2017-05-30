В Симферопольском районе зафиксировали вспышки африканской чумы

В Симферопольском районе аннексированного Крыма в трех сельских поселениях обнаружены случаи заболевания африканской чумой свиней. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферопольского района.

«Согласно протокола исследования Федерального центра охраны здоровья животных, геном вируса африканской чумы свиней был выделен в пробе патологического материала вблизи с. Ферсманово Добровского сельского поселения, с. Константиновка Перовского сельского поселения и с. Дружное Трудовского сельского поселения», – сообщил российский заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов.

По его словам, на территории района проводится ряд мероприятий с целью недопущения и предотвращения распространения африканской чумы свиней.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезнью Ньюкасла.