В России назвали визовые ограничения ЕС для крымчан «геноцидом»

Министерство иностранных дел России назвало «геноцидом» визовые ограничения Европейского союза для жителей аннексированного Крыма. Об этом 30 мая в ходе выступления в Общественной палате России заявил замглавы российского МИД Алексей Мешков.

«У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему – прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе», – цитирует Мешкова «РИА Крым».

По его словам, Москва ведет «тяжелые бои» с Брюсселем по этой проблематике.

Летом 2015 года российский МИД обвинил страны Евросоюза в развязывании «визовой войны» в отношении жителей Крыма. Такое заявление было спровоцировано официальной позицией Европы, настаивающей на том, что крымчане должны, как и раньше, получать визы в посольствах и консульствах на территории Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».