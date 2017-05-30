ВАСУ перенес рассмотрение иска Артеменко о лишении его украинского гражданства

Высший административный суд Украины (ВАСУ) перенес рассмотрение иска бывшего народного депутата Андрея Артеменко к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным указа президента о лишении экс-парламентария украинского гражданства.

Судебное заседание по этому делу, запланированное на сегодня, не состоялось в связи с тем, что один из членов коллегии судей заболел.

О дате и времени судебного заседания пока не сообщается.

5 мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко еще в конце апреля подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко. По сообщениям, причиной стало то, что Артеменко имеет также гражданство Канады; украинское законодательство предусматривает, что сознательное приобретение другого гражданства приводит к потере украинского. О канадском гражданстве Артеменко заявил в конце февраля сам, добавив, что сколько еще он имеет гражданств – «это тема отдельной пресс-конференции».

Артеменко обратился в Высший административный суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении его украинского гражданства.

Кроме того, после указа президента о лишении гражданства 16 мая Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Экс-депутат также просит Высший административный суд признать незаконным и отменить это решение парламента.