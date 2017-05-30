Экономист: крупные российские банки не будут работать в Крыму

Крупные российские банки не собираются работать в аннексированном Крыму из-за боязни усугубления санкций. Обслуживать крымчан и дальше будет несколько мелких финучреждений, не попавших в ограничительный список западных стран. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский экономический эксперт Владимир Рожанковский.

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​По словам эксперта, маленькие российские банки, которые не попали под действие западных санкций, в аннексированном Крыму собирают большие проценты с местного бизнеса и обычных людей.

«Крупнейшие банки, которые оказались под санкциями, тот же ВТБ и Сбербанк, не хотят усугублять свои ситуации. Хотя ситуация комичная: тот же РНКБ, который в Крыму заправляет с Генбанком, взял бизнес того же Сбербанка в свои руки и совершенно удивительно, что пока Visa никаких особых преград не чинит... Фактически, банки, у которых санкций никаких не было в банковской системе России, ждала бы участь другого десятка банков, у которых уже отозваны лицензии, у них был (до аннексии Крыма – КР) очень слабый бизнес. Тут вдруг они очень неожиданно ворвались в совершенно новую среду для них и пытаются там утверждаться. Только одно строительство Керченского моста требует многомиллионных переводов», – подчеркнул Рожанковский.

Сбербанк России не собирается работать в аннексированном Крыму, сообщил 26 мая глава финансового учреждения Герман Греф. По его словам, главная причина отказа работы на полуострове – действующие против Сбербанка санкции ЕС и США. Греф отметил, что банк делал анализ последствий, которые наступят для него и для экономики России в случае принятия решения о работе в Крыму.

В 2014-ом году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились ввести в Крыму свою деятельность.

Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015-го года количество организаций в Крыму снизилось до двадцати. Сейчас их остается меньше 10.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.

В марте в Париже начались слушания по иску Ощадбанка к России в рамках двустороннего договора о защите инвестиций. Банк обвинил Москву в тотальном уничтожении его инвестиций в Крыму из-за аннексии. Также Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии Крыма инвесторам, в том числе иски ПриватБанка.