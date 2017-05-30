Аксенов передумал продавать завод шампанских вин «Новый свет»

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продажа «национализированного» завода шампанских вин «Новый Свет» сейчас не рассматривается. Об этом 30 мая Аксенов сказал в ходе выездного заседания российского правительства Крыма в Судаке.

«Вопрос о продаже предприятия сейчас не рассматривается. Идет вопрос акционирования. После того, как будут сведены в единую таблицу все наши финансово-экономические показатели, мы четко будем для себя понимать перспективу, мы еще раз встретимся с дирекцией и коллективом и определим, каким путем будем двигаться в части развития и модернизации этого предприятия, возможно, в рамках ГУПа», – сказал Аксенов.

Российский глава Крыма добавил, что процесс приватизации «Нового Света» будет проводиться открыто и прозрачно, с привлечением коллектива предприятия и общественности.

«Сейчас используем максимально возможности развития ГУПа, смотрим, оцениваем. После этого проводим публичные слушания и потом примем совместно выработанное решение. В любом случае ни один член коллектива брошен не будет, какое бы решение ни было принято», – подчеркнул он.

11 апреля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».