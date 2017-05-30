Историк: Россия демонизирует период Крымского ханства

Крымский историк Сергей Громенко считает, что Советский союз и его преемница, Россия, демонизируют историю Крымского ханства, чтобы доказать статус «исконно русской земли» Крыма. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«Если принять все крымско-украинские отношения в эти годы за круг в 100%, то из него мы получим, что четверть – это «черная легенда», которая сосредоточена исключительно на набегах, разорении, грабежах, которые употребляются в советской и российской пропаганде по отношению к военным операциям крымского ханства против Украины. Еще 25% – это великие героические походы запорожских казаков для освобождения пленников, восстановления исторической справедливости и славы казацкой. Еще 50% о союзах между казаками и крымскими татарами практически никто никогда не упоминал», – сказал Громенко.

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Историк подчеркнул, что Россия перекручивает историю, доказывая «российский» статус Крыма.

«Причина проста: после депортации крымских татар в 1944 году состоялась в 1952 году Объединенная сессия академии наук в Симферополе, в результате которой советской историографией было принято считать, что крымские татары – это народ-паразит, крымское ханство – разбойничье гнездо, и ничего доброго они нести не могли. Поэтому стереотип о разбойниках-крымских татарах очень сильно вплетен в канву мифа о том, что Крым – это исконно русская земля», – рассказал историк.

«Без правильного, вдумчивого, всестороннего анализа крымско-украинских отношений и с хорошей, и с плохой стороны, невозможно опровергнуть этот миф. Так получается, что у нас есть исключительно хорошие русские и исключительно плохие крымские татары, а от этого один шаг до оправдания аннексии Крыма Россией», – подчеркнул Громенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».