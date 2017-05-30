Сенат Нидерландов проголосовал за Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Это голосование является одним из завершающих этапов ратификации Соглашения. После этого нидерландское правительство сможет ратифицировать этот документ.

​Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не одобрила соглашение с Украиной. Будущее документа было в неопределенности после того, как более 60% голландских избирателей высказались против соглашения с Украиной в рамках рекомендательного референдума в апреле 2016 года.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения. Перед этим правительство Нидерландов, вопреки результатам прошлогоднего референдума, добилось на саммите ЕС в декабре прошлого года постановления символической так называемой «брюссельской декларации».