Прокуратура АРК возбудила дело против крымских чиновников из-за гибридной войны

По материалам Службы безопасности Украины прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба СБУ.

«Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, а именно – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что открытое уголовное производство является беспрецедентным, «ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».