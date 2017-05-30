Аксенова оштрафовали за вывоз мусора к домам крымских чиновников

Подконтрольного Кремлю главу правительства Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за то, что он организовал вывоз мусора к домам российских чиновников в аннексированном Крыму. Об этом 30 мая Аксенов рассказал на выездные заседания российского правительства Крыма, сообщает «РИА Новости».

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов. Сумму штрафа российский глава Крыма не назвал.

13 марта подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с российским главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым потребовал в течение недели решить проблему вывоза мусора в Симферополе, в том числе с территорий несанкционированных свалок.

28 апреля под двери двух крымских чиновников, отвечающих за уборку, выгрузили кучи мусора. По словам подконтрольного России, министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, таким образом, были выполнены обещания российского главы Крыма Сергея Аксенова о наказании чиновников, не справляющихся со своими обязанностями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».