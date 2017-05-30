В Крыму хотят привлечь «самообороны» к патрулированию дорог

В аннексированном Крыму планируют привлечь представителей крымской «самообороны» к регулированию движения на наиболее оживленных пешеходных переходах в период курортного сезона. Об этом 30 мая рассказал подконтрольный Кремлю министр транспорта Крыма Анатолий Волков на выездном заседании российского правительства полуострова, сообщает «РИА Крым».

«У Краснодарского края есть опыт привлечения казачества для организации движения через пешеходные переходы. Представители казачьих организаций стояли на пешеходных переходах и просто регулировали движение пешеходов по накоплению, чтобы транспорт как-то передвигался», – пояснил инициативы крымских чиновников Волков.

В российском министерстве уточнили, что представители «самообороны» будут регулировать движение пешеходов через переходы, чтобы предотвратить транспортные заторы на наиболее оживленных участках дорог полуострова в период летнего сезона.

«Самооборона» Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

Власти Крыма безвозмездно передали «​самообороне»​ ряд зданий и помещений на полуострове.

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.