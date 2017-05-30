Россия привезла в Крым около 60 тысяч военнослужащих – эксперт

В аннексированном Крыму находится около 60 тысяч военных из соседней России. Об этом 30 мая заявил эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский в интервью каналу Ukrlife.TV.

«При СССР в Крыму была расположена группировка с количественным составом до 140 тысяч военных. По нашим оценкам, сейчас в Крыму как минимум 60 тысяч военных. По заявлениям российских властей, которые они делали еще в 2014 году, они планируют развернуть в Крыму группировку порядка 100-120 тысяч», – сказал Смелянский.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».