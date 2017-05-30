ФСБ не нашла ДНК Захтея и Панова у места гибели спецназовцев России в Крыму

Экспертиза российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Симферополе не обнаружила следов ДНК Андрея Захтея и Евгения Панова на вещах, изъятых из тайника на кладбище поселка Суворино у административной границы между Украиной и аннексированным Россией Крымом. Об этом корреспонденту российской службы Радио Свобода рассказал адвокат Захтея Алексей Ладин после ознакомления с результатами экспертиз.

Летом 2016 года на админгранице с Крымом произошел инцидент, в результате которого погибло двое сотрудников российских силовых структур. Захтея и Панова обвиняют в подготовке диверсий.

Представитель защиты отметил, что дактилоскопическая экспертиза также не нашла отпечатков пальцев «крымских диверсантов» на предметах из тайника.

По версии следствия, Панов и Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты. В результате их захвата у поселка Суворино, где находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Евгений Панов и Андрей Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, где рассказали, что «признательные показания» следствие выбивало у них с помощью пыток на протяжении нескольких дней. Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.