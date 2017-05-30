Радио Крым.Реалии. Казаки и крымские татары: столетия совместной истории

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают книгу украинского историка Тараса Чухлиба «Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-их років». Какие мифы существуют о взаимоотношениях украинских казаков с Крымским ханством? Как изучение исторического нарратива объединяет украинский и крымскотатарский народы?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с доктором исторических наук Тарасом Чухлибом и крымским историком, автором Крым.Реалии Сергеем Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.