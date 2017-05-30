В Крыму перенесли заседание суда по делу активиста, упомянувшего Меджлис в соцсети

В аннексированном Крыму подконтрольный Кремлю Советский мировой суд перенес заседание по рассмотрению административного дела против Рустема Меннанова, который упомянул Меджлис крымскотатарского народа на своей странице в социальной сети. Об этом сообщил общественный защитник Февзи Каракаш.

«Дело было отложено на 1 июня 2017 года на 13:00 в связи с тем, что нам было предоставлено время для ознакомления с материалами дела. По сути, были заявлены ходатайства о прекращении административного дела в связи с истечением срока привлечения. Было обращено внимание суда на то, что информация вообще не содержит никакой экстремистской направленности», – сказал Каракаш.

Юрист добавил, что сторона защиты будет надеется на «объективность и адекватность суда».

Рустем Меннанов в комментарии Крым.Реалии рассказал, что в Крыму идет давление российских силовиков на крымскотатарских активистов и административное правонарушение, которое ему вменяют, «не является для него чем-то неожиданным».

Ранее сообщалось, что крымскотатарского активиста Рустема Меннанова вызвали 23 мая в Советский РОВД в аннексированном Крыму из-за упоминания Меджлиса в посте в социальной сети с поздравлением лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с Днем рождения. Активисту вменяют административное правонарушение согласно части 2 статьи 13.15 КОАП России – «Злоупотребление свободой массовой информации».

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.