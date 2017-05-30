В Киеве состоялась премьера фильма «Enjoy» про стрит-арт художника из Крыма

В киевском Центре визуальной культуры 30 мая прошла премьера фильма «Enjoy», в котором рассказывается про одноименного стрит-арт художника, режиссером фильма выступил Валерий Балаян.

Режиссер фильма рассказал корреспонденту Крым.Реалии, что его лента показывает, как уличный художник Enjoy продолжает творить в условиях российской аннексии полуострова.

«В своих работах Enjoy критикует власть оккупированного Крыма и России и провозглашает идеи, что вытесняются из публичного дискурса. Его инсталляции и муралы расцениваются местными властями как правонарушение», – сообщают авторы фильма.

На премьере присутствовал герой фильма, уличный художник показал презентацию, которая рассказывает о том, какая судьба постигает его работы со временем.

Из соображений безопасности, лицо художника скрывала маска-балаклава.

Во время презентации режиссер фильма Валерий Балаян напомнил об уголовном преследовании в Крыму автора Радiо Свобода Николая Семены, и призвал присутствующих отправлять ему письма со словами поддержки.

На премьере фильма присутствовали съемочная команда, работавшая над кинолентой, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, крымский историк Гульнара Бекирова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».