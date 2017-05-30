В России чиновники сделали социальную рекламу против акций протеста

Правительство российского Санкт-Петербурга разместило в городе социальную рекламу с лозунгом «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».

Как сообщает интернет-издание «Медиазона», на рекламном плакате размещен адрес сайта комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга. На сайте есть раздел, в которой читателей призывают помнить, что «протестный митинг – это не массовое гуляние или флэш-моб».

Также на странице комитета предупреждают об основных правонарушениях, которые можно совершить на акции протеста.

В 2017 году в российском Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и против коррупции. 12 мая Фонд борьбы с коррупцией планирует провести, в том числе в Петербурге, массовую акцию протеста.