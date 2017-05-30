В КСУ поступило представление о конституционности закона о декоммунизации

В Конституционный суд Украины поступило представление 46 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона о декоммунизации. Как говорится в сообщении на сайте КСУ, представление передали на изучение в секретариат суда.

Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

По данным Украинского института национальной памяти, в Украине в течение 2016 года в рамках выполнения закона о декоммунизации переименовали более 51 000 улиц и снесли 1000 320 памятников Ленину.

Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.