Антимонопольная служба защищает в суде решение о картельном сговоре нефтетрейдеров Крыма

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) объявило о намерении отстаивать в суде свое решение о картельном сговоре пяти крупнейших крымских нефтетрейдеров, результатом которого, по мнению ведомства, стало повышение цен на нефтепродукты в 2016 году, сообщают российские СМИ.

Руководитель УФАС Крыма Тимофей Кураев отметил, что ведомство убеждено в своей правоте, сообщает российское агентство ТАСС. По словам Кураева, управление российской ФАС в Крыму проводит постоянный мониторинг цен на АЗС.

«Если мы видим, что есть явные признаки (нарушения) антимонопольного законодательства, сразу реагируем и постоянно мониторим этот рынок. Это для нас предмет самого пристального внимания, поскольку повышение цен на нефтепродукты влечет за собой и повышение цен на другие товары», – отметил он.

В сентябре 2016 года крымское управление ФАС России оштрафовало на 129 млн руб. пять крупнейших крымских нефтетрейдеров за повышение цен на нефтепродукты на заправках Крыма. В частности, картельный сговор, по данным УФАС, осуществили компании «Кедр», «Крым Ойл», «Ритэйл юг», «Торговый дом «ТЭС» и компания «Нефтетрейдинг».

В антимонопольном ведомстве утверждают, что после мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина А-92 и А-95, а также дизельного топлива на заправках Крыма. При этом цены на все марки бензинов и дизельное топливо были увеличены на одинаковую величину вне зависимости от поставщика, у которого были осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия, отмечают в ведомстве.