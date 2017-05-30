Суд в Крыму оштрафовал водителя, ехавшего с крымскотатарским флагом в Бахчисарае

Подконтрольный Кремлю суд Бахчисарая назначил штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4600 тысяч гривен – КР) активисту Аметхану Юсупову, который ехал в автомобиле с крымскотатарским флагом. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал местный активист Сервер Мустафаев.

По его словам, защита подала ходатайства о ведении протокола заседания и включении в процесс прокурора, чтобы судья не был и стороной обвинения, и стороной суда. В удовлетворении ходатайств суд отказал.

Мустафаев добавил, что заседания по рассмотрению административных дел остальных участников пройдет 31 мая.

18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.