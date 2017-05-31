Радио Крым.Реалии: Коррупция по-керченски и аннексированная Анна

В эфире Радио Крым.Реалии обсуждают коррупционные скандалы в Керчи, отношение Кремля к украинской культуре и присвоение Россией украинской истории.

Гости эфира, который начинается в 8.30, – крымские журналистки Елена Юрченко и Елена Лысенко, корреспондент информагентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк, российский философ и публицист Игорь Чубайс и украинский историк Андрей Плахонин. Ведущий – Сергей Мокрушин. ​

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода» c Юрием Матвийчуком. Вместе с экспертами он обсуждает, почему в США и ЕС все чаще говорят о нехватке взаимного доверия, как имея сомнительную репутацию можно стать судьей Верховного суда и действительно ли резкие перемены погоды этого года являются проявлениями климатических изменений?

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода». С 8.35 до 10.00 – Радио Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.