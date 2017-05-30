В России военных обяжут отчитываться о публикациях в интернете

В России планируют обязать военнослужащих и иностранцев-контрактников отчитываться о публикациях в интернете.

Проект поправок в российское законодательство разработан министерством обороны России, соответствующее сообщение имеется на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект разработан в целях реализации основных принципов построения и функционирования системы государственной службы России», – говорится в сообщении.

В кратком описании проекта документа сообщается о «распространении на военнослужащих обязанности, аналогичной той, что определена для государственных гражданских служащих, а именно представлять сведения о размещении в интернете своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными».

Согласно порталу, речь идет про органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных сил России, органы и подразделения российской военной полиции и военные комиссариаты.