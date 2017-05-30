Участницу акции в поддержку политзаключенных задержали в Москве

В столице России Москве, возле памятника Рахманинову на Страстном бульваре, 30 мая прошел групповой пикет в поддержку политзаключенных.

Как сообщил корреспондент российской службы Радио Свобода, акция закончилась задержанием.

Во время акции к участникам подошел человек, сделал снимок и задал несколько вопросов. После акции сотрудники полиции задержали активистку Елену Захарову и отвели ее в ОВД Тверского района.

Официально российские силовики не сообщают о задержании московской активистки.