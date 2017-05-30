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Новости

Участницу акции в поддержку политзаключенных задержали в Москве

Акция в поддержку политзаключенных, Москва

В столице России Москве, возле памятника Рахманинову на Страстном бульваре, 30 мая прошел групповой пикет в поддержку политзаключенных.

Как сообщил корреспондент российской службы Радио Свобода, акция закончилась задержанием.

Во время акции к участникам подошел человек, сделал снимок и задал несколько вопросов. После акции сотрудники полиции задержали активистку Елену Захарову и отвели ее в ОВД Тверского района.

Официально российские силовики не сообщают о задержании московской активистки.

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